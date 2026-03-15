صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر نے 300 سیلاب متاثرین میں کٹس تقسیم کردیں

  • ملتان
کپاس اور جوار کی کاشت کے لیے بیج، کھاد اور پیسٹی سائیڈ فراہم کیے گئے

 خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ضلعی انتظامیہ کی نگرانی میں سیلاب متاثرین کی بحالی کا مشن جاری ہے ۔ ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید کی کاوشوں سے 300 متاثرین میں زرعی کٹس تقسیم کی گئیں۔ پاکستان ہیومن ڈویلپمنٹ فائونڈیشن کے تعاون سے فراہم کی گئی کٹس میں کپاس و جوار کے بیج، ڈی اے پی، یوریا کھاد اور پیسٹی سائیڈ شامل تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے باگڑ سرگانہ میں کاشتکار خواتین میں کٹس تقسیم کیں اور ان سے ملاقات کر کے ان کے دکھ درد میں شریک ہوئیں۔ سابق ایم پی اے چوہدری عطا الرحمن اور اسسٹنٹ کمشنر رانا عامر لیاقت بھی تقریب میں موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی میں نجی شعبے کا کردار قابلِ ستائش ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

فارم کی تاریخ میں توسیع

نان کسٹم پیڈ ڈیزل برآمد

ختم قرآن کی محفل

منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مفاہمت کا ہاتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ایران تاریخ رقم کر رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیزر کو کس نے قتل کیا ؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ کا آتش فشاں اور پاکستان کا سفارتی مشن
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ‘ خطرناک سٹریٹجک دلدل
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے… (2)
نسیم احمد باجوہ