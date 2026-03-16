پنجاب کالج بورے والا میں محفل نعت و افطار ڈنرتقریب

بورے والا(سٹی رپورٹر )پنجاب کالج بورے والا میں سالانہ محفل نعت و افطار ڈنر کی روح پرور تقریب کا انعقاد کیا گیا

جس کے کے میزبان ڈائریکٹر پنجاب کالج پروفیسر مجید اکبر تھے جبکہ تقریب میں بطور مہمان خاص ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ملتان ریجن ملک مشتاق ریحان اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر دلاور حسین نے بھی شرکت کی ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک مشتاق ریحان نے کہا کہ رمضان المبارک ہمیں صبر، اخوت اور باہمی احترام کا درس دیتا ہے ،تعلیمی ادارے صرف تعلیم کے مراکز نہیں بلکہ کردار سازی اور اخلاقی تربیت کے بھی اہم مراکز ہوتے ہیں ۔انہوں نے کہا کہ اس طرح کی بابرکت تقریبات طلبہ میں دینی شعور، محبتِ رسول ؐ اور مثبت سماجی اقدار کو فروغ دینے کا باعث بنتی ہیں۔ پنجاب کالج کی انتظامیہ کا یہ اقدام قابل تحسین ہے کہ وہ تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ مذہبی اور اخلاقی اقدار کو بھی فروغ دے رہی ہے ۔تقریب میں کالج انتظامیہ کی طرف سے درجہ چہارم ملازمین کو عید گفٹ پیک تقسیم کئے گئے ۔سٹیج سیکرٹری کے فرائض پروفیسر کرامت علی شکیل اور پروفیسر غزالہ خضر نے انجام دئیے ۔تقریب میں سابق پرنسپل زرعی یونیورسٹی کیمپس پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود ندیم، میاں محمد حفیظ،پرنسپل پنجاب کالج پروفیسر ایاز مشتاق شیخ، وائس پرنسپل پروفیسر محمد شفیق اور شہر کی نمائندہ شخصیات نے بھی شرکت کی۔

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

ذوالفقار چیمہ کی ایرانی سفیرسے ملاقات،شہادتوں پرتعزیت کی

اسلاموفوبیا کیخلاف مؤثر اقدامات مشترکہ ذمہ داری،حنیف عباسی

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح، ڈی آئی جی

عید:جرائم کے انسداد اور مارکیٹس سکیورٹی کو یقینی بنانیکی ہدایت

کھڈا مارکیٹ:پارک میں قائم غیر قانونی تعمیرات مسمار

ایچ ای سی، پی ایچ ڈی، ایم ایس اور ایم فل میں داخلے کیلئے ایپٹیچیوٹ ٹیسٹ کا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
احتجاج پسند اہلِ مذہب کے نام
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پرانی تحریروں کا خاموش ورق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
استحکام اور قیمتوں میں استحکام
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، ایف بی آراور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
گورنرسندھ کو کیوں ہٹایا گیا؟
کنور دلشاد
سعود عثمانی
سنہرے پھول میں
سعود عثمانی