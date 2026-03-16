عید قریب آتے ہی مصنوعی زیورات کی خریداری میں اضافہ

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) عیدالفطر کی آمد قریب آتے ہی خواتین اور بچیوں کی جانب سے تیاریوں میں تیزی آ گئی ہے ۔

کپڑوں کی سلائی اور تیاری کے بعد اب خواتین کی توجہ میچنگ زیورات کی خریداری پر مرکوز ہو گئی ہے جس کے باعث بازاروں میں مصنوعی زیورات کی دکانوں پر خاصا رش دیکھنے میں آ رہا ہے ۔بازاروں میں رنگ برنگے مصنوعی زیورات کی چمک دمک خواتین کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے اور مختلف ڈیزائن کے سیٹ، چوڑیاں، بالیاں اور ہار بڑی تعداد میں خریدے جا رہے ہیں۔ خواتین کا کہنا ہے کہ عید، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں میچنگ زیورات پہننا اب فیشن کا حصہ بن چکا ہے ، اس لیے وہ اپنے کپڑوں کے مطابق زیورات خریدنے کو ترجیح دیتی ہیں۔دکانداروں کے مطابق اس سال مصنوعی زیورات کی قیمتوں میں گزشتہ سال کی نسبت بیس سے تیس فیصد تک اضافہ ہوا ہے تاہم اس کے باوجود خریداری کا رجحان کم نہیں ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ عید قریب آتے ہی خواتین اور بچیاں بڑی تعداد میں زیورات خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کر رہی ہیں۔دکانداروں کا مزید کہنا ہے کہ موجودہ دور میں نوے فیصد سے زیادہ خواتین عید، شادی، دعوت اور دیگر تقریبات میں مصنوعی زیورات پہننا پسند کرتی ہیں کیونکہ یہ کم قیمت ہونے کے ساتھ خوبصورت اور جدید ڈیزائن میں آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

سرگودھا

سکیورٹی خدشات کے پیش نظر چرچ ہائے پر سیکورٹی کے سخت انتظامات

کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نبر آزما ہونے کیلئے سکیورٹی سخت

ڈسٹرکٹ شاہ پور جیل کے مین گیٹ کے سامنے ، ڈی آئی جی کا معائنہ

خواتین دیکھنے میں صنف نازک اصل میں یہ صنف آہن ہیں ، سمیرا ملک

حلقہ کے عوام کیلئے اپنا کردار آگے بھی جاری رکھونگا، منصور سندھو

گھروں میں جوس تیار کرنیوالی 3منی فیکٹریاں سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
احتجاج پسند اہلِ مذہب کے نام
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پرانی تحریروں کا خاموش ورق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
استحکام اور قیمتوں میں استحکام
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، ایف بی آراور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
گورنرسندھ کو کیوں ہٹایا گیا؟
کنور دلشاد
سعود عثمانی
سنہرے پھول میں
سعود عثمانی