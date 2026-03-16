زینب گریجویٹ کالج برائے خواتین کا خصوصی اعزاز
ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ ہائر ایجوکیشن کی طرف سے گزشتہ ماہ سرکاری کالجز اور اساتذہ کے مابین مثبت تعلیم مقابلے کی فضا قائم کرنے کے لیے ایک جائزہ رپورٹ کلیدی کارکردگی کے اشاریوں کی صورت میں مرتب کی گئی۔
کے -پی -آئیز کے ان نتائج میں گورنمنٹ زینب گریجویٹ کالج برائے خواتین، چوک شہیداں ملتان کے لیے یہ نہایت قابلِ فخر بات ہے کہ اس نے ایک ہی وقت میں کئی اہم اعزازات اپنے نام کر کے کامیابی کے نئے اور درخشاں ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ ملتان کے سرکاری کالجز میں ان بہترین نتائج کا حصول ادارے کے لیے باعثِ مسرت اور باعثِ فخر ہے ۔گورنمنٹ زینب گریجویٹ کالج نہ صرف ملتان ڈویژن میں بلکہ صوبائی سطح پر نمبر ون کالج قرار پایا اور خواتین کالجز میں بہترین خاتون پرنسپل کا اعزاز گورنمنٹ زینب گریجویٹ کالج کی پرنسپل ہ پروفیسر ڈاکٹر شاستہ عندلیب نے حاصل کیا ۔