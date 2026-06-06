صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محرم الحرام، سوشل میڈیا صارفین کیلئے ضابطہ اخلاق جاری

  • ملتان
محرم الحرام، سوشل میڈیا صارفین کیلئے ضابطہ اخلاق جاری

نفرت انگیز مواد پر سخت کارروائی ہوگی، واٹس ایپ گروپس کی نگرانی کا فیصلہ

وہاڑی(نمائندہ خصوصی) محرم الحرام کے مقدس ایام میں امن و امان، مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے فروغ کو یقینی بنانے کے لیے وہاڑی پولیس نے سوشل میڈیا صارفین کے لیے خصوصی ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے ۔ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی تصور اقبال نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام سوشل میڈیا اور واٹس ایپ صارفین اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی ایسی پوسٹ، ویڈیو، تصویر یا پیغام شیئر نہ کیا جائے جس سے فرقہ واریت، مذہبی منافرت یا اشتعال انگیزی پھیلنے کا خدشہ ہو۔انہوں نے کہا کہ عشرہ محرم الحرام کے دوران سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور واٹس ایپ گروپس کی مؤثر نگرانی کی جائے گی جبکہ مذہبی انتشار یا نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ڈی پی او تصور اقبال نے واٹس ایپ گروپ ایڈمنز کو ہدایت کی کہ یکم محرم سے 10 محرم تک اپنے گروپس میں اونلی ایڈمن سیٹنگ فعال رکھیں تاکہ غیر ضروری اور اشتعال انگیز مواد کی ترسیل روکی جا سکے ۔انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فرقہ وارانہ یا نفرت انگیز مواد نظر آنے کی صورت میں فوری طور پر پولیس ہیلپ لائن 15 پر اطلاع دی جائے تاکہ بروقت کارروائی ممکن ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اوپن ڈور پالیسی پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ، ڈی سی اسلام آباد

پولیس افسر عوامی شکایات کا ازالہ یقینی بنا ئیں،آ ئی جی اسلام آباد

پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ،رمیش سنگھ اروڑہ

جماعت اسلامی مہنگا ئی کیخلاف جلد ملک گیر تحریک چلا ئیگی ، لیاقت بلوچ

پرائمارک گلوبل کمپنی کپاس کی معیاری پیداوار میں اہم کردار ادا کریگی ، وزیر زراعت پنجاب

راولپنڈی چلڈرن ہسپتال آئندہ سال فعال ہو جائیگا ،وزیرصحت پنجاب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
نہ ہوسی ڈھولا‘ نہ پوسی رولا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ کا ایک بار پھر تماشا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ہم کس طرف جارہے ہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
جین زی کی سیاسی جماعت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن