صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس، منصوبوں کی بروقت تکمیل پر زور

  • ملتان
ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس، منصوبوں کی بروقت تکمیل پر زور

ڈپٹی کمشنر نے معیار اور شفافیت پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کی ہدایت دی

مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ضلع بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور اعلیٰ معیار کو یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی اور جاری و مجوزہ ترقیاتی سکیموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس و ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ انعم حفیظ نے ضلع بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں، فنڈز کے استعمال، فزیکل پراگریس اور درپیش مسائل پر تفصیلی بریفنگ دی اور مختلف سکیموں کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ ٹائم لائن کے مطابق مکمل کیے جائیں اور تعمیراتی کام کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔  انہوں نے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی بروقت تکمیل ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے جبکہ فنڈز کے شفاف استعمال اور باقاعدہ مانیٹرنگ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اور کسی بھی تاخیر کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس میں مختلف منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لے کر مزید ضروری ہدایات بھی جاری کی گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

خیبرپختونخوا پولیس کی قربانیاں ناقابل فراموش:محسن نقوی

موسمیاتی تبدیلی کو سوشل میڈیا پر مقبول ہونا چاہئے ، عطا تارڑ

غیر قانونی گندم کی تجارت،جعلی بیج کمپنیوں کیخلاف ایکشن کی ہدایت

اویس لغاری سے ہسپانوی سفیر کی ملاقات ،دو طرفہ تعاون پرتبادلہ خیال

پاکستان کا ایٹمی پروگرام خالصتاً دفاعی نوعیت کا حامل ، سردارمسعود

ٹیکس ریونیو 46.4 ارب ڈالر سے بڑھ سکتا:چیئر مین ایف بی آر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عام تاثر اور حقیقت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
اسد طاہر جپہ
کسان کا مقدمہ
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
اک آبلہ پا وادیٔ پُرخار میں آیا
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
حسینی سیاست اور سائنس
امیر حمزہ