صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا کی ترجیحی ترقیاتی سکیموں کو30 جون تک مکمل کرنیکا ہدف

  • فیصل آباد
واسا کی ترجیحی ترقیاتی سکیموں کو30 جون تک مکمل کرنیکا ہدف

جہاں پائپ لائنز بچھائی جا چکی ہیں وہاں روڈز بحالی کام فوری شروع کئے جائیں:ایم ڈی

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا ثاقب رضا نے ترجیحی ترقیاتی سکیموں کو30 جون تک مکمل کرنے کا ہدف دیدیا ۔ ڈویلپمنٹ پراگریس ریویو اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی ایم پیکیج کے تحت جاری 3 ترقیاتی سکیموں کو30 جون تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ہے جس کیلئے متعلقہ کنٹریکٹرز اپنی پرفارمنس میں اضافہ کریں جبکہ کنسٹلنٹ ایجنسی تعمیراتی کاموں میں شفافیت برقرار رکھنے کیلئے سخت مانیٹرنگ کرے۔ایم ڈی واسانے پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت ترجیحی ترقیاتی سکیموں کو بھی 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت کی اور واضح کیا کہ جن علاقوں میں پائپ لائنز بچھائی جا چکی ہیں وہاں پر روڈز کی بحالی کیلئے فوری اقدامات شروع کئے جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ جن چھوٹی سٹریٹس میں پائپ لائن بچھائی جا چکی ہیں انکی ریسٹوریشن کیلئے جامع سروے کیا جائے تاکہ وہاں پر گلیوں کی بحالی ممکن بنائی جاسکے۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انقلابی تعلیمی منصوبوں کی جلد تکمیل کا ہدف

محرم الحرام میں فول پروف سکیورٹی کیلئے انتظامات مکمل

وہاڑی میں بہبود فنڈز بورڈ، 376 کیسز کی منظوری

ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس، منصوبوں کی بروقت تکمیل پر زور

ڈپٹی کمشنر کا پریس کلب دورہ شجر کاری مہم کے تحت پودا لگایا

میاں چنوں بار کیلئے 35 لاکھ روپے کے چیک کا اجرا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عام تاثر اور حقیقت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
اسد طاہر جپہ
کسان کا مقدمہ
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
اک آبلہ پا وادیٔ پُرخار میں آیا
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
حسینی سیاست اور سائنس
امیر حمزہ