صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مکی چوک کے کھلے مین ہول شہریوں کیلئے خطرہ بن گئے

  • ملتان
مکی چوک کے کھلے مین ہول شہریوں کیلئے خطرہ بن گئے

مکی چوک کے کھلے مین ہول شہریوں کیلئے خطرہ بن گئے مکینوں کا نالے ڈھانپنے ، حفاظتی باڑ اور وارننگ سائن فوری نصب کرنے کا مطالبہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) مکی چوک کے قریب کھلے نالے اور بغیر ڈھکن کے مین ہول شہریوں، خصوصاً بچوں، بزرگوں اور موٹرسائیکل سواروں کے لیے سنگین خطرہ بن گئے ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق بروقت حفاظتی اقدامات نہ کیے گئے تو کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ یا جانی نقصان ہو سکتا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ کھلے نالوں اور مین ہولز کے باعث پیدل چلنے والوں اور ٹریفک کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ، جبکہ رات کے وقت اندھیرے میں حادثات کا خدشہ مزید بڑھ جاتا ہے ۔ اہل علاقہ نے ضلعی انتظامیہ، میونسپل کارپوریشن اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مکی چوک کے قریب موجود کھلے نالوں اور مین ہولز کو فوری طور پر ڈھانپا جائے ، حفاظتی باڑ اور وارننگ سائن نصب کیے جائیں اور مستقل بنیادوں پر مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نئے ڈی سی ریٹ اجرا میں تاخیر،عبوری پالیسی پر غور

بھاٹی چوک انڈر پاس ، داتا دربار توسیعی منصوبے کاجائزہ

پرویز اشرف کی زیر صدارت انفارمیشن بیورو کا اجلاس

دو پی ٹی آئی رہنماساتھیوں سمیت ن لیگ میں شامل

مون سون پر کھدائی کے مقامات محفوظ بنانے کی ہدیات

ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ،لاہور چیمبر کا الیکشن شیڈول منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس