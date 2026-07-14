صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیرقانونی منتقلی ، 30 ٹن آٹا برآمد، ٹرک ڈرائیور گرفتار

  • ملتان
غیرقانونی منتقلی ، 30 ٹن آٹا برآمد، ٹرک ڈرائیور گرفتار

غیرقانونی منتقلی ، 30 ٹن آٹا برآمد، ٹرک ڈرائیور گرفتار فوڈ گرین انسپکٹر کی ناکہ بندی، آٹا سرکاری تحویل میں لے لیا، مقدمہ درج

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) فوڈ گرین انسپکٹر زاہد عمران نے ڈی ایف سی کوٹ ادو کی ہدایت پر تونسہ موڑ کے قریب ناکہ بندی کے دوران غیرقانونی طور پر 30 ٹن آٹا دوسرے صوبے منتقل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ مشکوک ٹرک نمبر JV-2948 کو روک کر تلاشی لینے پر اس میں 30 ٹن آٹا برآمد ہوا۔ ڈرائیور مرید حسین، سکنہ مظفرگڑھ، مطلوبہ پرمٹ اور قانونی دستاویزات پیش نہ کر سکا اور ابتدائی پوچھ گچھ میں بتایا کہ آٹا صوبے سے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ فوڈ حکام نے آٹا سرکاری تحویل میں لے کر حکومت کے مقررہ نرخوں پر مارکیٹ میں فروخت کے لیے محفوظ کر دیا۔ فوڈ گرین انسپکٹر زاہد عمران کی مدعیت میں ملزم کے خلاف پنجاب پریوینشن آف ایسینشل کموڈیٹیز ایکٹ 2021 کی دفعات 3، 4، 6، 7، 8، 10 اور 11 کے تحت تھانہ صدر کوٹ ادو میں مقدمہ نمبر 351/26 درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان کے سماجی تحفظ کے نظام کیلئے تعاون کرینگے ،اے ڈی بی

ایس اینڈ پی گلوبل اور ٹائی اسلام آباد کاپراجیکٹ ایلیویٹ کا آغاز

ایم ڈبلیوایل کے سیکرٹری عبدالکریم العیسیٰ کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری عطا

پولیو کے خاتمہ کیلئے ہر ممکن اقدامات کئے جائیں ،ڈی سی راولپنڈی

سگ گزیدگی سے بچاؤ، ایڈوائزری گروپ تشکیل دینے کی ہدایت

پاکستان اور بلغاریہ کے درمیان تعلقات مزید وسعت اختیار کرینگے ،گیلانی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس