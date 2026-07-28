پروفیسر کو بدانتظامی پر لیٹر جاری
ملتان (خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی سنڈیکیٹ کے اجلا س میں مبینہ بد انتظامی اورغیر مناسب رویے پر شعبہ فارسٹری اینڈ رینج مینجمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر احسان قادر کو لیٹر جاری،مراسلے میں پرفیسر کو آئندہ محتاط رہنے کی تلقین کی گئی۔
زکریا یونیورسٹی سنڈیکیٹ کے اجلا س میں مبینہ بد انتظامی اورغیر مناسب رویے پر شعبہ فارسٹری اینڈ رینج مینجمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر احسان قادر کو لیٹر جاری،مراسلے میں پرفیسر کو آئندہ محتاط رہنے کی تلقین کی گئی۔
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