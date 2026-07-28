صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معیاری سہولیات کی فراہمی انتظامیہ کی اولین ترجیح :عثمان طاہر

  • ملتان
معیاری سہولیات کی فراہمی انتظامیہ کی اولین ترجیح :عثمان طاہر

معیاری سہولیات کی فراہمی انتظامیہ کی اولین ترجیح :عثمان طاہر واٹر ، سینی ٹیشن اینڈ ہائجین سیکٹر کی بہتری اور ادارہ جاتی اصلاحات کیلئے اجلاس

 مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر ) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ کی زیر صدارت ضلع میں واٹر ، سینی ٹیشن اینڈ ہائجین سیکٹر کی بہتری اور ادارہ جاتی اصلاحات کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سندھ، بلوچستان، خیبرپختونخوا اور دیگر متعلقہ اداروں کے حکام، ترقیاتی شراکت داروں اور ضلعی افسران نے شرکت کی۔ شرکاء کو ضلع مظفرگڑھ میں واش سسٹم کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے کہا کہ شہری اور دیہی علاقوں میں صاف پانی، بہتر صفائی، سیوریج اور حفظانِ صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کے باہمی تعاون، جدید منصوبہ بندی اور تجربات کے تبادلے سے عوام کو مزید بہتر سہولیات فراہم کی جاسکتی ہیں۔ اجلاس میں جاری اصلاحات، مستقبل کے لائحہ عمل، بین الصوبائی تجربات کے تبادلے اور پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس