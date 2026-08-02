صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چائلڈ میرج آرڈیننس کی خلاف ورزی، 5افراد کیخلاف مقدمہ درج

  • ملتان
چائلڈ میرج آرڈیننس کی خلاف ورزی، 5افراد کیخلاف مقدمہ درج

ملتان (کرائم رپورٹر )چائلڈ میرج آرڈنینس کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں پانچ افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔۔۔

 بی زیڈ کو زرینہ مائی نے بتایا کہ میری بیٹی نابالغہ کا ملزموں نے نکاح نامہ تیار کرکے ارتکاب جرم کیا ملزموں نے گواہان کی موجودگی میں میری بیٹی نابالغہ کا نکاح کرنا تسلیم کیا ۔پولیس نے ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر کا سنٹرل ریسکیو سٹیشن کا دورہ ، حفاظتی سامان کا معائنہ

ڈی سی ،ڈی پی اوکاکشمیر الیکشن کے انتظامات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر ماہم آصف کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ

ضلعی افسروں کا دریائے راوی کنارے حفاظتی انتظامات کاجائزہ

پیپلزپارٹی ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کااجلاس،متفقہ حکمتِ عملی پر اتفاق

ڈپٹی کمشنر اورڈی پی او کی زیرِ قیادت جھنگ میں فلیگ مارچ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل