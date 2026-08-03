صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلسی میں سیوریج بند، گندا پانی گلیوں اور گھروں میں جمع

  • ملتان
میلسی میں سیوریج بند، گندا پانی گلیوں اور گھروں میں جمع

متعدد روز گزرنے کے باوجود مسئلہ حل نہیں کیا جا سکا، نوٹس لینے کا مطالبہ

میلسی (نامہ نگار)شہر کے علاقے کالونی چوک ہوٹل والی گلی نزد جامع مسجد نثار خاں میں سیوریج لائن بند ہونے کے باعث گندا پانی جمع ہوگیا، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔اہل علاقہ کے مطابق گزشتہ چار سے پانچ روز سے سیوریج لائن بند ہے ، جس کے باعث گلی اور بعض گھروں کے اندر بھی گندا پانی کھڑا ہوگیا ہے ۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد روز گزرنے کے باوجود مسئلہ حل نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے آمدورفت متاثر ہو رہی ہے ۔شہریوں نے بتایا کہ گندے پانی کے باعث علاقے میں تعفن پھیل رہا ہے جبکہ بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے ۔ اہل علاقہ نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سیوریج لائن کی صفائی کروا کر نکاسی آب کا مسئلہ حل کیا جائے ۔انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر میلسی اور چیف آفیسر بلدیہ میلسی سے اپیل کی ہے کہ صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے شہریوں کو درپیش مشکلات کا ازالہ کیا جائے اور آئندہ ایسے مسائل کے مستقل حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

طبی فضلے کی ناقص ری سائیکلنگ کا انکشاف

ولیکا اسپتال میں ایچ آئی وی پھیلاؤ کیس،37افسران اور ملازمین کو حتمی شوکاز نوٹس جاری

ڈاکٹر فاروق ستار کی مقتول رضا علی کے اہل خانہ سے تعزیت

گورنر سندھ کا دارالسکون کا دورہ، خصوصی بچوں کے ساتھ وقت گزارا

جماعت اسلامی خدمت اور دیانت کی علامت ،منعم ظفر

یومِ شہدائے سندھ پولیس پر سی ویو پرریس کاانعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر