صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زکریا یونیورسٹی کے پنشنرز پانچ روز سے پنشن کے منتظر

  • ملتان
زکریا یونیورسٹی کے پنشنرز پانچ روز سے پنشن کے منتظر

تنخواہوں کی ادائیگی بھی تاخیر کا شکار، بینک منیجر اور انتظامیہ تنازع شدید

ملتان (خصوصی رپورٹر)بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے پنشنرز پانچ روز گزرنے کے باوجود پنشن سے محروم ہیں، جبکہ یونیورسٹی ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی بھی تاخیر کا شکار ہوگئی۔ رات گئے تک تنخواہوں کی منتقلی کا عمل مکمل نہ ہوسکا، جس کے باعث حاضر سروس ملازمین اور ریٹائرڈ اساتذہ و ملازمین کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے ۔ذرائع کے مطابق یونیورسٹی انتظامیہ نے پنشن اور تنخواہوں کی ادائیگی کے لئے متعلقہ بینک میں رقوم جمع کرائیں، تاہم بینک منیجر نے مبینہ طور پر بعض معاملات پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے رقم جاری کرنے سے انکار کردیا۔ اس صورتحال کے باعث یونیورسٹی انتظامیہ اور بینک حکام کے درمیان تنازع شدت اختیار کرگیا اور ادائیگیوں کا معاملہ حل نہ ہوسکا۔پنشن کی پانچ روزہ تاخیر نے ریٹائرڈ ملازمین کو شدید پریشانی میں مبتلا کردیا ہے ۔ عمر رسیدہ پنشنرز کی بڑی تعداد روزمرہ اخراجات، ادویات اور دیگر ضروریات کے لئے ماہانہ پنشن پر انحصار کرتی ہے ، تاہم بروقت ادائیگی نہ ہونے سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے ۔دوسری جانب حاضر سروس ملازمین کی تنخواہوں کی منتقلی کا عمل بھی رات گئے تک جاری رہا، جس پر یونیورسٹی ملازمین میں تشویش پائی جاتی ہے۔ملازمین اور پنشنرز نے وائس چانسلر اور یونیورسٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بینک حکام سے فوری رابطہ کرکے ادائیگیوں میں حائل رکاوٹ دور کی جائے ، واجب الادا پنشن جاری کی جائے اور مستقبل میں تنخواہوں و پنشن کی بروقت ادائیگی کے لئے مستقل نظام وضع کیا جائے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بڑھتی طلبہ تعداد کے برعکس درسی کتب کی چھپائی میں مسلسل کمی

لاہور ویسٹ واٹر اینڈ ڈرینج مینجمنٹ پراجیکٹ معاہدہ پر دستخط

گورنمنٹ کالج میں 5 ڈیجیٹل سسٹمز کی افتتاحی تقریب

کمشنر کا گوالمنڈی، نسبت روڈ، لکشمی اور ایبٹ روڈپر صفائی کا جائزہ

ڈی جی ایل ڈی اے کابرکی روڈ کا دورہ 45 فیصد تعمیراتی کام مکمل ،بریفنگ

شہر سے تجاوزات خاتمے کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھومنے والی چرمی کرسی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باپ بیٹے کی لوٹ مار پر مبنی کولیکشن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سید مودودی کا فکری وارث کون؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
گدگدی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قلعہ بالا حصار اور جرنیلی سڑک
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (1)
مفتی منیب الرحمٰن