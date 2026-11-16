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11سالہ بچہ والدین کے سپرد

  • ملتان
11سالہ بچہ والدین کے سپرد

ملتان (لیڈی رپورٹر)چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا احسن اقدام 11 سالہ گمشدہ بچہ والدین کے حوالے کر دیا گیا 11 سالہ حسن ولد خالد کو تین ماہ قبل بی زیڈ کے علاقے سے گمشدہ حالت میں حفاظتی تحویل میں لیا گیا تھا ۔

چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا احسن اقدام 11 سالہ گمشدہ بچہ والدین کے حوالے کر دیا گیا 11 سالہ حسن ولد خالد کو تین ماہ قبل بی زیڈ کے علاقے سے گمشدہ حالت میں حفاظتی تحویل میں لیا گیا تھا ۔

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