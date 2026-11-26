خواتین پر تشدد کیخلاف تقریبات شروع
لودھراں (سٹی رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن ’’سیو ویمن، سٹرانگ پنجاب‘‘کے تحت پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی اور محکمہ ہائر ایجوکیشن کے زیراہتمام خواتین پر تشدد کے خلاف 16 روزہ تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن ’’سیو ویمن، سٹرانگ پنجاب‘‘کے تحت پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی اور محکمہ ہائر ایجوکیشن کے زیراہتمام خواتین پر تشدد کے خلاف 16 روزہ تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔
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