صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی انتظامیہ عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار :محمد اشرف

  • سرگودھا
ضلعی انتظامیہ عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار :محمد اشرف

بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے یونین کونسل نمبر 11 کچی شہانی کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے یونین کونسل کے مقامی افراد سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے ۔

انہوں نے متعلقہ افسران کو موقع پر ہی ضروری ہدایات جاری کیں اور یونین کونسل کے ریکارڈ کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے عملے کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے ریکارڈ کی درستگی اور شفافیت کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ عوام سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہے اور ہر سطح پر عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مقامی افراد نے ڈپٹی کمشنر کی آمد کو سراہا اور ان کے مسائل کے حل کے لیے فوری احکامات دینے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چناب نگر: جھولتے تار اور ٹیڑھے کھمبے شہریوں کیلئے خطرہ

ٹوبہ ٹیک سنگھ:فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن، مضر صحت اشیا ضبط

غیر قانونی گیس ری فلنگ کرنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا

لڑکے نے زیادتی کی کوشش ناکام بنا دی

لڑکے نے زیادتی کی کوشش ناکام بنا دی

کمسن بھتیجی کو ہراساں کرنے والے ملزم کیخلاف مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن