صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انصاف کی فراہمی کیلئے وکلاء کے کردار کو فراموش نہیں کیا جاسکتا ،عبداﷲممتاز کاہلوں

  • سرگودھا
انصاف کی فراہمی کیلئے وکلاء کے کردار کو فراموش نہیں کیا جاسکتا ،عبداﷲممتاز کاہلوں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ہمارا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے انہیں جتنا بااختیار بنائینگے ملک اتنی ہی تیزی سے ترقی کریگا پاکستان میں انصاف کی فراہمی کیلئے وکلاء کے کردار کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔۔۔

 سابق ٹکٹ ہولڈر و پاکستان تحریک انصاف کے راہنما بیرسٹر عبداﷲ ممتاز کاہلوں نے کہا کہ جمہوریت کی شمع کو جلانے کیلئے ہمیں اپنے اختلافات کو فراموش کرنا ہوگا اب ہمیں اپنے اختلافات کو بھلا کر ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنا ہوگا۔۔ الحاج ممتاز اختر کاہلوں اور بیرسٹر عبداﷲ ممتاز کاہلوں نے کہا کہ اقتدار کی کسی کی میراث نہیں عوام نے جیسے مینڈیٹ دیا ہے ہمیں اس کا احترام کرنا ہوگا اس میں ہی ہم سب کی بقاء ہے حکومت نے عوام سے جینے کا حق چھین لیا ہے اس کیخلاف ہم سب کو سیسہ پلائی دیوار بن کر سامنے آنا ہوگا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

چینی کی وافر فراہمی، ڈیلرز کیلئے نئی پالیسی متعارف

نیلا گنبد اپ گریڈیشن، 62 دکانیں مسمار کرنے کا پلان فائنل

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کا 30 ارب سے فیز ٹو تیار

عرس داتا گنج بخش ؒ کی تقریبات کل سے شروع : شافع حسین

گورنر پنجاب سے پاکستان کول ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات

یوم اقلیت پر تقریب، طلبہ کو سکالر شپس کے چیک تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس