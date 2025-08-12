صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیوریج بحالی کے میگا پراجیکٹ کی منظوری ، 16 ارب روپے خرچ ہونگے

  • سرگودھا
سیوریج بحالی کے میگا پراجیکٹ کی منظوری ، 16 ارب روپے خرچ ہونگے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب نے شہر کے سیوریج کی بحالی کیلئے میگا پراجیکٹ کی منظوری دے دی جو کہ سرگودھا کی ترقی میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔۔۔

 گزشتہ روز وزیر اعلی مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ بورڈ کے ایک اعلی سطحی اجلاس میں میگا پراجیکٹس کے بارے مفصل بریفنگ دی گئی اور منصوبے کی افادیت بارے بتایا گیا ذرائع کے مطابق اس حوالے سے پی ڈی ڈبلیو پی کی جانب سے باضابطہ منظوری دیدی گئی ہے جس پر 16ارب خرچ ہو نگے ،اور فنڈ زبھی جلد ہی جاری کر دیئے جائیں گے ، مجوزہ منصوبہ کے مطابق شہر کی190کلومیٹر مین اور سب سیور لائنوں کی تبدیلی کیساتھ مختلف مقامات پر پہلے سے قائم ڈسپوزل ورکس کو اپ گریڈ کیا جائیگا ، سرگودہا کا سیوریج سسٹم طویل عرصے سے ناکارہ ہو چکا تھا جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ اس منصوبہ کے تحت جدید انجینئرنگ کے تحت شہر کے سیوریج سسٹم کو مکمل طور پر اپ گریڈ کیا جائیگا جس سے ماحولیاتی بہتری، نکاسی آب کے مسائل کا خاتمہ اور شہریوں کو دیرپا و معیاری سہولیات کی فراہمی ممکن ہو سکے گی،اس حوالے سے جوائنٹ ایکشن ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے ، جو کہ جلد سرگودھا کا دورہ کر کے فیزبیلٹی رپورٹ پر نظرثانی کیساتھ ساتھ ابتدائی اقدامات کو حتمی دیگی جبکہ اسی منصوبہ کے تحت بارشی پا نی کی سٹوریج کے لئے کمپنی باغ میں زیر زمین ایک وسیع سٹوریج ٹینک کی تعمیر کا پروگرام بھی ہے جو ضرورت کے وقت فلٹریشن کرکے پینے کے قابل بنایا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بارشوں کا پانی جمع،سڑکیں برباد ہونے لگیں

لدھیوالہ وڑائچ:گلی محلوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بدبو سے سانس لینا محال

اقلیتوں کے حقوق کو ہمیشہ مقدم رکھا جائیگا :سائرہ تارڑ

مذہبی آزادی اور مساوی حقوق اجاگر کرنے کیلئے ریلی

اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر سیالکوٹ میں سیمینار

حافظ آباد:طلبا اور طالبات میں خطاطی اور مصوری کے مقابلے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس