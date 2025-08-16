صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چہلم حضرت امام حسینؓ پر ریسکیو کی خصوصی ٹیمیں تعینات

  • سرگودھا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)چہلم حضرت امام حسینؓ کے موقع پر شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور بروقت امدادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ریسکیو 1122 کی جانب سے خصوصی ٹیمیں تعینات کی گئیں۔

 ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر احتشام واہلہ کی سہدایت پر مرکزی امام بارگاہ گھنٹہ گھر کے اطراف میں خصوصی ریسکیو پوائنٹس قائم کیے گئے ، جہاں ایمبولینسز، موٹر بائیک ایمبولینسز، فائر وہیکل سمیت تربیت یافتہ عملہ موجود رہا۔اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نے کہا کہ ریسکیو 1122 ہر ممکن کوشش کرے گا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری اور مؤثر ایمرجنسی سروسز فراہم کی جائیں۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً ریسکیو ہیلپ لائن 1122 پر کال کریں تاکہ بروقت مدد فراہم کی جا سکے ۔ریسکیو 1122 فیصل آباد عوام کی خدمت اور تحفظ کی علامت ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے پرعزم ہے ۔

 

