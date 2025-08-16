صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز رفتاری سے روکنے پر ٹریفک اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

  • سرگودھا
تیز رفتاری سے روکنے پر ٹریفک اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرنے سے منع کرنے پر ٹریفک اہلکار کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا ہے ۔

تھانہ ریل بازار کے علاقے راجباہ روڈ پر ٹریفک اہلکار نے دوران ڈرائیونگ غفلت اور تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے والے ڈرائیور کو روک کر اس کا چالان کیا تو ملزم کی جانب سے مبینہ طور پر پولیس ٹیم کے ساتھ مزاحمت شروع کر دی گئی اور انہیں سرکاری امور کی انجام دہی سے بھی روک دیا گیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اڑھائی ارب سے فیروز پور روڈ کی مرمت و بحالی کا منصوبہ

ترقی کیلئے بجلی و گیس کے نرخ کم کئے جائیں :لیاقت بلوچ

علی ہجویریؒ کی زندگی اہلِ ایمان کیلئے مینارہ نور: راغب نعیمی

ہمیں دین کے حقیقی پیغام کو زندہ رکھنا ہوگا:ہشام الٰہی

شافع حسین کی داتا دربار آمد لنگر کی تیاری ، تقسیم کا جائزہ

ون ویلنگ، نا جائز اسلحہ، ہوائی فائرنگ پر10ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن