صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرات و بہادری کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں میں تعریفی سرٹیفکیٹ ، نقد انعامات تقسیم

  • سرگودھا
جرات و بہادری کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں میں تعریفی سرٹیفکیٹ ، نقد انعامات تقسیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے سرگودھا پولیس کے جوانوں کو جرات و بہادری کا مظاہرہ کرنے پر تعریفی سرٹیفکیٹ و نقد انعامات تقسیم کیے ۔انعام حاصل کرنے والوں میں کانسٹیبل قیصر عباس، اکرام شہزاد، الطاف حسین شامل ہیں۔۔۔۔

آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے سرگودھا پولیس کے جوانوں کو جرات و بہادری کا مظاہرہ کرنے پر تعریفی سرٹیفکیٹ و نقد انعامات تقسیم کیے ۔انعام حاصل کرنے والوں میں کانسٹیبل قیصر عباس، اکرام شہزاد، الطاف حسین شامل ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پنجاب حکومت نے ملتان ایونیو منصوبہ کی منظوری دے دی

صنعتی و شہری تحفظ کیلئے سول ڈیفنس کا کردار کلیدی :میاں بختاور

زکریا یونیورسٹی کی علاقائی حدودپر پابندی ختم کر دی گئی

میپکو اور رینجرز کا بجلی چوروں و نادہندگان کیخلاف آپریشن

ملزموں نے دولڑکیاں اغوا کرلیں ، مقدمات درج

فضائی آلودگی پھیلانے پر پانچ افراد کے خلاف مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن