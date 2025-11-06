جرات و بہادری کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں میں تعریفی سرٹیفکیٹ ، نقد انعامات تقسیم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے سرگودھا پولیس کے جوانوں کو جرات و بہادری کا مظاہرہ کرنے پر تعریفی سرٹیفکیٹ و نقد انعامات تقسیم کیے ۔انعام حاصل کرنے والوں میں کانسٹیبل قیصر عباس، اکرام شہزاد، الطاف حسین شامل ہیں۔۔۔۔
