صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسی بھی محکمے میں کوئی مینول درخواست وصول نہ کرنے کی ہدایت

  • سرگودھا
کسی بھی محکمے میں کوئی مینول درخواست وصول نہ کرنے کی ہدایت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے ای بز پورٹل کی پیشرفت کا جائزہ لینے کے دوران واضح کیا کہ اب کسی بھی محکمے میں کوئی مینول درخواست وصول نہیں کی جائے گی اور ای بیز پورٹل سے متعلق آگاہی مہم کو مزید تیز کیا جائے۔

انہوں نے بلڈنگ انسپکٹرز کو ہدایت کی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کا مکمل وزٹ کریں بغیر نقشہ تعمیر ہونے والی عمارتوں کے خلاف فوری کارروائی کریں،ای بزپورٹل پر پیشرفت کے حوالے سے ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلال حسن نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سرگودہا ڈویڑن میں اب تک مختلف محکموں کو 238 درخواستیں مو صول ہوئی ہیں، جن میں سے 162 منظور، 17 مسترد جبکہ بقیہ زیرِ عمل ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر