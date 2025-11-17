صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ : خسرہ و روبیلا کی مہم 17 تا 29 نومبر جاری رہے گی

  • سرگودھا
جڑانوالہ : خسرہ و روبیلا کی مہم 17 تا 29 نومبر جاری رہے گی

فیلڈ سٹاف گھر گھر جا کر بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گا:رنگزیب گورائیہ

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب گورائیہ کی زیر نگرانی جڑانوالہ میں خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے قومی مہم 17 تا 29 نومبر جاری رہے گی۔ ایم ایس ٹی ایچ کیو ڈاکٹر کاشف کمبوہ نے بتایا کہ مہم کے دوران پانچ سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو خسرہ و روبیلا کے حفاظتی ٹیکے مفت لگائے جائیں گے۔ اس مہم کا مقصد بچوں کو جان لیوا بیماریوں سے محفوظ بنانا ہے ۔ والدین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قریبی ویکسی نیشن سینٹر یا ٹیم کے پاس لازمی لے جائیں تاکہ حفاظتی ٹیکے لگ سکیں اور بچے خسرہ و روبیلا جیسی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہیں۔اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ یہ مہم سکولوں، ہسپتالوں اور مختلف صحت مراکز میں بھی جاری رہے گی اور فیلڈ سٹاف گھر گھر جا کر بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سرکاری سکولوں کے میدان آباد کرنیکا فیصلہ،قریبی رہائشیوں کو مشروط اجازت

شہر پر تجاوزات مافیا قابض،ٹریفک جام معمول

اے ڈی سی ریونیو کاپلس پراجیکٹ پر پیشرفت کا جائزہ

شوگر ملز مافیا کی پالیسیوں سے کاشتکار سخت پریشان، کسان بورڈ

تاجر رہنما محمد انور مغل مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے محفل کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر کا بس سٹینڈ و بازار کا معائنہ ،ناقص صفائی پر برہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر