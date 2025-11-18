صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکموں کو د ئیے اہداف پر عملدرآمد پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

  • سرگودھا
محکموں کو د ئیے اہداف پر عملدرآمد پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

میلہ منڈی گراؤنڈ کی صفائی کا خاص انتظام ، مین گیٹ پر بورڈ لگانے کی ہدایت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ہفتہ وار اجلاس منعقد ہوا جس میں مختلف محکموں کو دیے گئے ہدایات پر ایک ہفتے کی پیشرفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ۔کمشنر نے سی ای او ضلع کونسل کو ہدایت کی کہ میلہ منڈی گراؤنڈ کی صفائی کا خاص انتظام کیا جائے اور گراؤنڈ کے مین گیٹ پر بورڈ نصب کیا جائے تاکہ بچوں کے لیے کھیل کود کی سہولیات بہتر بنائی جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ میلہ منڈی گراؤنڈ ضلع کونسل کا اثاثہ ہے اور اس کی حفاظت اولین ترجیح ہونی چاہیے ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ مہتاب یاسین نے وزیراعلی پنجاب کے خصوصی انیشیٹو \"سٹی بیوٹیفکیشن\" کے منصوبے کی پیشرفت پر بریفنگ د ی۔کمشنر نے تمام ٹائم لائنز طلب کر لیں تاکہ منصوبے کی نگرانی موثر طور پر کی جا سکے ۔

فوڈ اتھارٹی نے آگاہ کیا کہ پچھلے ہفتے چھ بڑے ریڈ کیے گئے اور چھ ایف آئی آر درج کی گئی۔ ایم ڈی واسا نے لاری اڈا روڈ پر نجی ہسپتال کی طرف سے سیوریج سسٹم کی بندش اور ایکشن سے متعلقہ رپورٹ پیش کی، ایم ڈی پی ایچ اے محمد ارشد نے بتایا کہ بلاک ایکس پارک کی بحالی جاری ہے ، جہاں ایک ہزار پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا اور اس میں سے 3 سو پودے لگائے جا چکے ہیں۔ پیرا اور ایم او ار نے گزشتہ ہفتے بلاک نمبر 8 میں کمرشل ایریا میں تجاوزات کے خلاف کیے گئے آپریشن کی تفصیل پیش کی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس