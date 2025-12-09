صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس خدمت مراکز پر سہولیات کی فراہمی بہتر بنانیکی ہدایت

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ریجنل پولیس آفیسرمحمدشہزاد آصف خان کی زیرِ صدارت اجلاس منعقد ہوا جس میں ریجن میں قائم پولیس خدمت مراکز کی کارکردگی اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

اجلاس میں سرگودھا ریجن کے چاروں اضلاع کے ڈی پی اوز نے شرکت کی اور اپنے اپنے اضلاع کے پولیس خدمت مراکز کی کارکردگی، فرام کردہ سہولیات، درپیش چیلنجز اور ان کو دور کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات پربریفنگ دی۔آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے پولیس خدمت مراکز پر فراہم کی جانے والی سہولیات کو مزید تیز، شفاف اور آسان بنانے کے لیے ہرممکن اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ 

 

