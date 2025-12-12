صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر خوشاب کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ آرمڈ سروسز بورڈ کا سالانہ اجلاس

  • سرگودھا
اسسٹنٹ کمشنر خوشاب کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ آرمڈ سروسز بورڈ کا سالانہ اجلاس

خوشاب(نمائندہ دُنیا)ڈسٹرکٹ آرمڈ سروسز بورڈ کا سالانہ اجلاس اسسٹنٹ کمشنر خوشاب چوہدری ضیااﷲ کی زیر صدارت ضلع کونسل جوہرآباد میں منقعد ہوا۔

 اس موقع پرڈپٹی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ آرمڈ سروسز بورڈخوشاب محمداسلم،میجر(ر)حبیب اﷲ،ڈی ایس پی ذوالفقاراحمد ،محکمہ نادرا،لوکل گورنمنٹ ،ویلفیئر ودیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی ڈپٹی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ آرمڈ سروسز بورڈ محمد اسلم نے اسسٹنٹ کمشنر خوشاب کو بریف کیا ڈپٹی ڈائریکٹر سولجر بورڈ نے مسلح افواج کے ریٹائرڈ ملازمین کے مسائل اور حل کے لئے ایجنڈا بھی پیش کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ