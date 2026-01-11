صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی: امام صاحبان میں اعزازیہ کارڈز کی تقسیم کا عمل شروع

  • سرگودھا
میانوالی: امام صاحبان میں اعزازیہ کارڈز کی تقسیم کا عمل شروع

میانوالی (نامہ نگار )وزیرا علیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی کی نگرانی میں میانوالی کے امام صاحبان میں وزیرا علیٰ پنجاب اعزازیہ کارڈز کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا گیا ہے ۔

اعزازی کارڈز کی تقسیم کی تقریب اے سی آفس پپلاں میں اسسٹنٹ کمشنر پپلاں چوہدری ظفر اقبال کی زیر صدارت منعقد کی گئی، جس میں مختلف مساجد کے امام صاحبان کو اعزازیہ کارڈز فراہم کیے گئے ۔ تقریب کے دوران متعلقہ حکام نے اس اقدام کو مذہبی اور سماجی خدمات کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک مثبت قدم قرار دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے کا اورگینک کمیونٹی مارکیٹ کا دورہ ،سٹالزکا معائنہ

فول پروف سکیورٹی ،شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح ،پولیس افسر

چکوال:شدید سردی میں سوئی گیس غائب، شہری پریشان

اسلام آباد:ایک دن میں ڈکیتی و راہزنی کی 5وارداتیں

پنجاب فوڈ اتھارٹی ،ایک سال میں 9ہزار فوڈپوائنٹس کو 190 ملین جرمانہ

اے این ایف کی کارروائیاں ،پونے دوکروڑ کی منشیات برآمد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل