صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک پولیس کا آگاہی پروگرام طلبہ میں روڈ سیفٹی شعور اجاگر

  • سرگودھا
ٹریفک پولیس کا آگاہی پروگرام طلبہ میں روڈ سیفٹی شعور اجاگر

خوشاب (نمائندہ دُنیا) ٹریفک پولیس خوشاب کی جانب سے پاکستان لا کالج خوشاب میں ٹریفک قوانین سے آگاہی کیلئے خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا۔

پروگرام میں انچارج ٹریفک پولیس ایجوکیشن ونگ اسسٹنٹ سب انسپکٹر طارق نعیم نے طلبہ و طالبات کو روڈ سیفٹی سے متعلق اہم معلومات فراہم کیں۔انہوں نے کہا کہ کم عمر افراد کا موٹر سائیکل چلانا نہ صرف خطرناک بلکہ قانوناً جرم ہے ۔ 18 سال سے زائد عمر کے افراد پولیس خدمت مراکز سے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کریں۔ انہوں نے طلبہ کو ہدایت کی کہ سڑک عبور کرتے وقت دائیں بائیں دیکھیں اور ٹریفک قوانین پر عمل کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگیاں محفوظ بنائیں۔ اس موقع پر ٹریفک قوانین پر مبنی آگاہی پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے کی زیر صدارت اجلاس ،سکیورٹی ،امن وامان پر تبادلہ خیال

ڈویژنل انوائرمنٹ اپروول کمیٹی کا اجلاس ،18کیسز کی منظوری

آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر کارروائی کا حکم

شہریوں کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف عمل ہیں ،ڈی جی سیف سٹی

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے ،احکامات جاری

راولپنڈی ،اولڈ گرانٹ جائیدادوں کو ریگولر لیزکرنے کیلئے نو ٹس جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس