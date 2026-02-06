صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ مومن میں ریلی میں آزادی کشمیر کے نعرے ،دعا کیساتھ اختتام پذیر

  • سرگودھا
کوٹ مومن میں ریلی میں آزادی کشمیر کے نعرے ،دعا کیساتھ اختتام پذیر

کوٹ مومن (نمائندہ دنیا)5 فروری یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر کوٹ مومن میں ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں اسسٹنٹ کمشنر اختر ملک، تاجر تنظیموں کے نمائندگان اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ریلی تھانہ چوک سے شروع ہو کر پرانی سبزی منڈی پر اختتام پذیر ہوئی۔

شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کے لیے آزادی کشمیر کے حق میں نعرے لگائے ۔ مقررین نے کہا کہ یومِ یکجہتی کشمیر منانے کا مقصد عالمی برادری کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستانی قوم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے ریلی کے اختتام پر کشمیریوں کی آزادی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکوں ، گرین بیلٹس، سبزہ زاروں میں پتنگ بازی پر پابندی

بسنت :پولیس کی تیاریاں مکمل، اضافی نفری تعینات

پیپلزپارٹی کی جوہر ٹاؤن میں کشمیر کانفرنس

پی کے ایل آئی کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل نو

سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہاز سے ایم پی اے افشاں وقار خان کی ملاقات

کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے آئی پی پی پنجاب کے زیر اہتمام ریلی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ