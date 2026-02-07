صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناقص منصوبہ بندی ،کینو کی گرتی قیمتوں سے باغبانوں کو نقصان

  • سرگودھا
ناقص منصوبہ بندی ،کینو کی گرتی قیمتوں سے باغبانوں کو نقصان

ناقص منصوبہ بندی ،کینو کی گرتی قیمتوں سے باغبانوں کو نقصان مڈل مین کی لوٹ مار کا بھی نشانہ ،نوٹس لیا جائے ورنہ احتجاج کریں گے ،کاشتکار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ناقص منصوبہ بندی کے باعث جہاں کینو کی گرتی ہوئی قیمتوں سے باغبانوں کو نقصان کا سامنا ہے وہاں فیکٹری مالکان ،ٹھیکیداروں اور مڈل مین نے ادائیگیاں روک لی ہیں ،جس کے باعث انہیں دوہری مشکلات در پیش ہیں، باغبانوں میں تشویش پائی جا رہی ہے انکا کہنا ہے کہ حکومتی ناقص حکمت عملی کے باعث ایکسپورٹ کے آغاز میں تاخیر ہونے کا جواز بنایا جا رہا ہے جبکہ مقامی طور پر ادائیگیاں ممکن بنا ئی جا سکتی ہیں مگر انتظامیہ ٹھوس اقدامات اٹھانے سے بھی گریزا ں ہے اورمسلسل تاخیر سے مڈل مین کی لوٹ مار کا نشانہ بھی بن رہے ہیں، ارباب اختیار نوٹس لے بصورت دیگر احتجاج پر مجبور ہونگے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چارٹر آف ڈیمانڈ کو ’’ چارٹر آد ڈ لیورنس‘‘ بنائینگے، فیصل راٹھور

نیشنل سینٹر فار فزکس میں کوانٹم کمپیوٹنگ ہیکاتھون کا افتتاح

پنجاب آرٹس کونسل میں فیملی ڈرامہ ’’دختر کشمیر‘‘ پیش

اسلام آبادمیں رواں سال کی شجر کاری مہم کا آغاز کر دیا گیا

ملکی ثقافت بیرون ملک روشناس کرائینگے، اورنگزیب کھچی

ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ راولپنڈی کی کشمیر یوں سے یکجہتی کیلئے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن