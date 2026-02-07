صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندگی کے ڈھیر اور سیوریج کا پانی ،مچھروں کی افزائش

  • سرگودھا
گندگی کے ڈھیر اور سیوریج کا پانی ،مچھروں کی افزائش

گندگی کے ڈھیر اور سیوریج کا پانی ،مچھروں کی افزائشگنجان آبادیوں میں سیوریج اورصفائی کے ابتر نظا م کی وجہ سے مچھروں کی بھرمار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ملیریا مچھروں کی تیز ی سے افزائش کا عمل شہریوں کیلئے باعث تشویش بنتا جا رہا ہے جس کی ایک بڑی وجہ شہر بھر میں پھیلے ہوئے گندگی کے ڈھیروں اور گلیوں محلوں میں کھڑا سیوریج کاپانی ہے ،تفصیل کے مطابق حالیہ رواں ہفتہ کے دوران درجہ حرارت بڑھا ہے جس کی وجہ سے ملیریا مچھروں کی افزائش تیزی سے جاری ہے ، اوردن بدن صورتحال شہریوں کیلئے باعث تشویش بنتی جا رہی ہے ،ان کا کہنا ہے کہ بالخصوص گنجان آبادیوں میں سیوریج اورصفائی کے ابتر نظا م کی وجہ سے مچھروں کی بھرمار ہے جو کہ متعلقہ مکینوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں،انہوں نے کمشنر و ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال : نیفرالوجی وارڈ میں مستحق مریض نظرانداز

گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ری فلنگ جاری ، افسر بھاری نذرانے وصول کر کے خاموش

چنیوٹ:کمشنر فیصل آباد کا دورہ، ناقص صفائی پر ٹھیکیدار کو جر مانہ

فیصل آباد میں نئے سہولت بازار قائم کرنے کا فیصلہ

ٹوبہ :گرینڈ صفائی اور بیوٹیفکیشن آپریشن کا آغاز کیا جائیگا

ڈی پی او کی تھانہ چناب نگر میں کھلی کچہری ، لوگوں کے مسائل سنے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن