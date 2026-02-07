صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یومِ یکجہتی کشمیر پر میانوالی میں واک اور سپورٹس ایونٹس

  • سرگودھا
یومِ یکجہتی کشمیر پر میانوالی میں واک اور سپورٹس ایونٹس

میانوالی (نامہ نگار)ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ میانوالی کے زیرِ اہتمام یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر واک اور مختلف سپورٹس ایونٹس کا انعقاد کیا گیا۔

اس موقع پر فٹبال اور ہاکی کے سنسنی خیز مقابلے منعقد ہوئے جن میں نوجوان کھلاڑیوں اور بچوں نے بھرپور جوش و جذبے سے شرکت کی۔میدان میں کھیل کے ساتھ ساتھ کشمیری عوام سے یکجہتی، اتحاد اور حب الوطنی کے جذبات نمایاں رہے ۔ مقررین نے کہا کہ یہ ایونٹس اس عزم کا اظہار ہیں کہ پاکستانی قوم اور بالخصوص نوجوان کھلاڑی کشمیری عوام کی جدوجہدِ آزادی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بسنت کے دوران شہر میں 24روٹس پر بس سروس بحال

کمشنر کا موچی گیٹ کا دورہ ،بسنت انتظامات کا جائزہ

جی سی یونیورسٹی کے زیر اہتمام آرکائیوز کی اہمیت پرسیمینار

الحمرا میں سہ روزہ ایل ایل ایف کی تقریبات کا آغاز

ریسکیو 1122 کا شہر میں خصوصی ایمرجنسی پلان مرتب

خودکش دھماکے کی مذمت : گنڈاپور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن