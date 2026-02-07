صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرین حادثے میں زخمی ڈاکٹر کی حالت نازک،ایک ٹانگ ضائع

  • سرگودھا
ٹرین حادثے میں زخمی ڈاکٹر کی حالت نازک،ایک ٹانگ ضائع

بہلوال کے قریب حادثہ ہوا،ڈاکٹر عقیل سرفراز پنجوتھہ چک مبارک کے رہائشی ڈمپر کی ٹکر سے ٹریفک وارڈن غلام مصطفیٰ ،موٹر سائیکل سوار محمد انار بھی زخمی

بھیرہ (نامہ نگار) مختلف مقامات پر پیش آنے والے ٹریفک حادثات میں زخمی ہونے والے افراد میں سے تین کا تعلق تحصیل بھیرہ سے بتایا جاتا ہے ۔ گزشتہ روز بھلوال کے قریب ریلوے کراسنگ پر ملت ایکسپریس اور کار کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ڈاکٹر عقیل سرفراز پنجوتھہ شدید زخمی ہو گئے ، جن کا تعلق چک مبارک سے ہے ۔ وہ اسسٹنٹ کمشنر جنرل سرگودھا شاہد محمود پنجوتھہ کے بھتیجے ہیں،ڈاکٹر عقیل سرفراز پنجوتھہ کی حالت تشویشناک ہے ، حادثے کے باعث ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو چکی ہے ۔ لاہور بائی پاس پر ڈمپر کی ٹکر سے ٹریفک وارڈن غلام مصطفیٰ زخمی ہو گئے جو ویرووال کے رہائشی ہیں، جبکہ حضور پور کے قریب سڑک کنارے کھڑی گنے سے لدی ٹرالی کو کراس کرتے ہوئے کار اور موٹر سائیکل کے تصادم میں محمد انار زخمی ہو گئے ، جن کا تعلق موضع ودھن سے بتایا جاتا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سانحہ گل پلازہ : متاثرین کو 1200 اسٹالز لگا کر دینے کا اعلان

تین روزہ 17 ویں کراچی ادبی میلے کا آغاز

گل پلازہ متاثرین کو 2 سے 3 ہفتے میں رقم دی جائے گی : وزیراعلیٰ

انسداد پولیو مہم جاری ، 15 لاکھ بچوں کو قطرے پلادیے گئے

وزیر تعلیم کی ہدایت پرسندھ ٹیچرز ہیلپ لائن کا باقاعدہ آغاز

واٹر کارپوریشن کی خواتین ملازمین کیلئے ورکشاپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن