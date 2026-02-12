صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر ڈویژنل بوائے سکاؤٹس ایسوسی ایشن تقریب حلف برداری

  • سرگودھا
صدر ڈویژنل بوائے سکاؤٹس ایسوسی ایشن تقریب حلف برداری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پنجاب بوائے سکاؤٹس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام کمشنر سرگودھا ڈویژن حافظ شوکت علی کی بحیثیت صدر ڈویژنل بوائے سکاؤٹس ایسوسی ایشن تقریب حلف برداری۔ بحیثیت صدر ڈویژنل بوائے سکاؤٹس ایسوسی ایشن کمشنر سرگودھا نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا .

اس پر وقار تقریب کا انعقاد کمشنر آفس سرگودھا میں ہوا جس میں محمد طارق قریشی صوبائی سیکرٹری پنجاب بوائے سکاؤٹس ایسوسی ایشن نے کمشنر سرگودھا سے حلف لی۔ اس موقع پرکمشنر حافظ شوکت علی، صوبائی سیکرٹری بوائز سکاؤٹس ایسوسی ایشن طارق قریشی نے موجود سکاؤٹس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چوہدری،چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن کلثوم منشا، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن علی یامین بلوچ بھی موجود تھے ۔

