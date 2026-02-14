صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی ایچ کیو ایمرجنسی کے باہر دو پارٹیوں میں جھگڑا، 8افراد زخمی

  • سرگودھا
ڈی ایچ کیو ایمرجنسی کے باہر دو پارٹیوں میں جھگڑا، 8افراد زخمی

ڈی ایچ کیو ایمرجنسی کے باہر دو پارٹیوں میں جھگڑا، 8افراد زخمی میڈیکل کروانے کیلئے دونوں پارٹیاں ہسپتال میں آئیں ،تلخ کلامی کے بعد فائرنگ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈی ایچ کیو ایمرجنسی کے باہر دو پارٹیوں میں جھگڑے کا واقعہ، 8افراد زخمی ہو گئے ، ابتدائی اطلاعات کے مطابق چک 101 شمالی میں دیرینہ دشمنی پرہونیوالی لڑائی کا میڈیکل کروانے کیلئے دونوں پارٹیاں ہسپتال میں آئی ہوئی تھیں،کہ فریقین کے مابین تلخ کلامی کے بعد فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہونے کے بعد علاقہ میدان جنگ بن گیا ، اور ڈنڈوں سوٹوں سے حملہ کر کے دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے مزید6 افراد کو زخمی زخمی کر دیا، اطلاع ملتے ہی اے ایس پی سٹی سرکل وقار احمد خان اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، زخمیوں کو برائے طبی امداد وارڈز میں منتقل کیا گیاپولیس کا کہنا ہے کہ وقوعہ میں ملوث 10 افراد کو مختلف علاقوں سے گرفتارکر کے وقوعہ میں استعمال ہونے والا ویگو ڈالا اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیاجبکہ ڈی پی او سرگودھا صہیب اشرف نے نوٹس لیتے ہوئے اے ایس پی سٹی سے وقوعہ کی رپورٹ طلب کر لی ان کا کہنا تھا کہ وقوعہ میں ملوث ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لاکر قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

48کنال پر جدید ترین پارک تعمیر کرنیکا آغاز

دھی رانی پروگرام فیز ٹو کیلئے انتظامات مکمل کرنیکی ہدایت

انڈس ہسپتال :پیدائشی کلب فٹ کا شکار بچوں کامیاب علاج

ممنوعہ ونشہ آور ادویات کی فروخت، متعدد میڈیکل سٹور سیل

میپکو کا کریک ڈاؤن، 13 بجلی چوررنگے ہاتھوں گرفتار

تین نوسر باز خاتون کے کانوں سے طلائی بالیاں اتار کررفو چکر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن