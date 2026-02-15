صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری نرخنامے پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے :ڈپٹی کمشنر

  • سرگودھا
سرکاری نرخنامے پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے :ڈپٹی کمشنر

سرکاری نرخنامے پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے :ڈپٹی کمشنر فوڈ کنٹرولر کو سیل پوائنٹس پر آٹے کی وافر مقدار میں سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت

میانوالی (نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران سہولت بازار سمیت دیگر تمام بازاروں میں اشیاء خوردونوش کی فراہمی کو نہ صرف یقینی بنایا جائے بلکہ سرکاری نرخنامے پر سختی سے عملدرآمد بھی کروایا جائے ۔انہوں نے تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور پیرا کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ رمضان المبارک کے دوران فیلڈ میں متحرک رہیں اور سبزی، فروٹ، گوشت سمیت تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی سخت نگرانی کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے دکانداروں کو بھی ہدایت دی کہ اشیاء کے نرخنامے نمایاں جگہوں پر آویزاں کیے جائیں۔مزید برآں، ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کو سہولت بازار سمیت تمام سیل پوائنٹس پر آٹے کی وافر مقدار میں سپلائی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف نے رمضان شریف میں تاریخی نگہبان پیکج کا اعلان کیا ہے اور اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنے چاہئیں۔ڈپٹی کمشنر نے ضلعی انتظامیہ کے افسران کو ہدایت کی کہ نگہبان دستر خوان اور نگہبان کارڈ کی گھر گھر تقسیم کے تمام انتظامات بروقت مکمل کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل