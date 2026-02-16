صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوہر نے بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا کر کمرے میں بند کر دیا

  • سرگودھا
شوہر نے بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا کر کمرے میں بند کر دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نشہ کے عادی شوہر نے بیوی کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا کر کمرے میں بند کر دیا ،چار سالہ بیٹی ماں کو مار کھاتا دیکھ کر رونے لگی تو ملزم نے اسے بھی زمین پر پٹخ دیا ۔۔

اسلام پورہ کی رہائشی حرا بی بی نے پولیس کو درخواست دی کہ وہ دوبچوں کی ماں ہے اس کا شوہر مبین نشہ کا عادی ہے اور اکثر و بیشتر مجھے تشدد کا نشانہ بناتا رہتا ہے ، جبکہ وہ والدین کی عزت اور بچوں کی پرورش کی خاطر ظلم و ستم برداشت کرنے پر مجبور ہے ،گزشتہ شام بھی ملزم نے غلیظ گالیاں دیتے ہوئے بہیمانہ تشددکا نشانہ بنایا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی اور اقوام متحدہ یونیورسٹی میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط

فیشن ٹورازم فیسٹیول سیاحت ثقافتی صنعتوں کے فروغ کیلئے اہم پیشرفت، اورنگزیب کھچی

پنجاب کالج بھارہ کہو ،سالانہ سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول اختتام پذیر

رمضان میں عوام کو ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح،اے ڈی سی

امن و امان میں خلل ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دینگے ،ڈی آئی جی اسلام آباد

اسلام آباد، سی ٹی او کا مختلف ہفتہ وار بازاروں کا دورہ، انتظامات کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر