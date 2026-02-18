صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محتسب کا دفتر بغیر کسی فیس شکایات کا ازالہ کر رہا ، الیاس گل

  • سرگودھا
محتسب کا دفتر بغیر کسی فیس شکایات کا ازالہ کر رہا ، الیاس گل

اب عوام کو انکی دہلیز پر یہ خدمات فراہم کرنے کیلئے باقاعدہ وین سروس کا آغاز کیا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایڈوائزر محتسب پنجاب محمد الیاس گل نے کہا ہے کہ محتسب کا دفتر وہ واحد ادارہ ہے جو بغیر کسی فیس اور وکیل کے عوام کی شکایات کا ازالہ کر رہا ہے ۔ انہوں نے کہا ہے کہ محتسب پنجاب محترمہ عائشہ حمید کے حکم پر اب عوام کو ان کی دہلیز پر یہ خدمات فراہم کرنے کے لیے باقاعدہ وین سروس کا اغاز کیا گیا ہے ۔ جس نے اب تک 5 ہزار شکایات موصول کی ہیں اور ان کا ازالہ تیزی سے کیا جا رہا ہے ۔ وہ آج یہاں اپنے ادارہ کے زیر اہتمام منعقدہ آگاہی سیمینار سے خطاب کر رہے تھے ۔ سیمینار میں کنسلٹنٹ محتسب پنجاب چوہدری ممتاز احمد دیو، وفاقی محتسب کے ایڈوائزر خواجہ سیف الرحمن ، چوہدری محمد نواز،ڈی آئی جی جیل خانہ سرگودھا ریجن سعید اﷲ گوندل، ڈائریکٹر انفارمیشن سرگودھا ڈویژن نعیم ملک، دیگر افسران اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔

محمد الیاس گل نے کہا کہ پنجاب کے تمام سرکاری محکموں سے متعلقہ کسی بھی قسم کی شکایت کے ازالہ کے لیے صوبائی محتسب کے دفاتر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے البتہ جو کیس عدالتوں میں زیر سماعت ہوں وہ محتسب پنجاب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے ۔ چوہدری ممتازاحمد دیو نے کہا کہ سیمینار کے شرکا ہمارے سفیر بنیں اور ہماری آواز عام لوگوں تک پہنچائیں۔ تاکہ وہ سرکاری محکموں سے متعلقہ اپنی شکایات کے ازالہ کے لیے بلا روک ٹوک رابطہ کرسکیں۔انہوں نے کہا کہ ہر درخواست پر 45 سے لے کر 90 دن کے اندر لازمی فیصلہ کیا جاتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اپنی درخواست پر جاری سماعت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی معلومات لینے کے لیے عوام صوبائی محتسب کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

نامکمل منصوبوں کو بر وقت مکمل کیا جائے، وزیر ہائوسنگ

مسلم لیگ ض کے انٹر اپارٹی الیکشن اعجاز الحق بلامقابلہ صدر منتخب

آئی جی اسلام آباد کی زیر صدارت آپریشنل کمانڈرز کانفرنس

راولپنڈی، سیدپور روڈ پر تجازات کیخلاف آپریشن،فٹ پاتھ صاف

ملاوٹی خوراک، 6 ماہ میں 132 مقدمات، 181 یونٹس سیل

پمز، ڈاکٹر رضوان تاج کے کنٹریکٹ میں توسیع کیلئے ایف پی ایس سی سے این او سی طلب

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق