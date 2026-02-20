صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کرنے کیلئے خفیہ مانیٹرنگ کا فیصلہ

  • سرگودھا
عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کرنے کیلئے خفیہ مانیٹرنگ کا فیصلہ

عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کرنے کیلئے خفیہ مانیٹرنگ کا فیصلہ نگہبان رمضان بازاروں کی نگرانی کے لئے ضلعی سربراہان کو ہدایت نامے جاری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا سمیت خوشاب میانوالی اور بھکر میں لگائے جانیوالے نگہبان رمضان بازاروں کی نگرانی اور عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کرنے کی صورتحال کا جائزہ لینے کیلئے خفیہ مانیٹرنگ کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے ، اس ضمن میں سپیشل برانچ اور دیگر تحقیقاتی اداروں کے ضلعی سربراہان کو جاری ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی رپورٹ ڈویژنل و ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھجوائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

رمضان شروع ہوتے ہی کھجور کی قیمتیں آسمان پر خریداروں کی مشکلات میں اضافہ

ریجن کے ٹاپ ون منشیات ڈیلرکا خاتمہ ‘عوام کاخیرمقدم

فوڈ پوائنٹ یونٹس ‘سپلائرز کی چیکنگ‘31کوجرمانہ

پولیس مقابلے ‘5ریکارڈ یافتہ ملزم زخمی حالت میں گرفتار

سہولت بازار حکومت پنجاب کا عوام دوست اقدام :ڈی سی

اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ آفس کے سامنے بجلی کا پول حادثات کاسبب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ