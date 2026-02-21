صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نقب زنی اور چوری کی مختلف وارداتیں ، لاکھوں کا مال برآمد

  • سرگودھا
نقب زنی اور چوری کی مختلف وارداتیں ، لاکھوں کا مال برآمد

نقب زنی اور چوری کی مختلف وارداتیں ، لاکھوں کا مال برآمد احسان الہٰی کے رقبے سے لاکھوں روپے مالیت کا سولر سسٹم بھی چوری

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں مختلف علاقوں میں نقب زنی اور چوری کی متعدد وارداتیں سامنے آئیں، جن میں لاکھوں روپے مال و زر اور قیمتی سامان چوری کر لیا گیا۔پولیس کے مطابق 58 جنوبی کے ظفر اقبال، 46 جنوبی کے محمد سلیم اور 89 شمالی کے عبد الغفار کے گھروں سے لاکھوں روپے مال و زر جبکہ سیال موڑ کے رستم علی اور دھریمہ کے اللہ دا کی دکانوں سے قیمتی موبائل فون اور نقدی چوری ہوئی۔اسی طرح سیٹلائٹ ٹاؤن ڈی بلاک سے افتخار احمد کا رکشہ، 111 جنوبی سے شہباز، فیملی پارک بھلوال سے حماد مبشر، کوٹمومن سے محمد صفدر، چک میانہ سے محسن علی اور سیٹلائٹ ٹاؤن بلاک بی سے فخر عباس کی موٹرسائیکلیں چوری ہوئیں۔اصغر آباد کے احسان الہٰی کے رقبے سے لاکھوں روپے مالیت کا سولر سسٹم بھی چوری کر لیا گیا۔ پولیس نے تمام متاثرہ کیسز میں مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ