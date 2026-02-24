صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل پی جی سلنڈروں کی غیر قانونی ری فلنگ کا سلسلہ عروج پر

  • سرگودھا
ایل پی جی سلنڈروں کی غیر قانونی ری فلنگ کا سلسلہ عروج پر

ایل پی جی سلنڈروں کی غیر قانونی ری فلنگ کا سلسلہ عروج پر غیر قانونی کاروبار کرنیوالوں کے پاس حفاظتی کٹس اورآگ بجھانے والے آلات

خوشاب(نمائندہ دُنیا)جوہر آباد اور نواحی علاقوں میں ایل پی جی سلنڈروں کی غیر قانونی ری فلنگ کا سلسلہ زور پکڑ گیا،گنجان آبادد علاقوں میں ڈنکے کی چوٹ پر سلنڈروں کی غیر قانونی ری فلنگ ہو رہی ہے اور قانون پر عمل داری کے ذمہ داران نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں ، گیس کے چھوٹے سلنڈروں میں ری فلنگ کا غیر قانونی کاروبار کرنیوالوں کے پاس حفاظتی کٹس اورآگ بجھانے والے آلات تک موجود نہیں جس کی وجہ سے کسی بھی لمحہ کوئی جان لیوا حادثہ رونما ہو سکتا ہے ، جوہر آباد کے سماجی اور عوامی حلقوں نے اس صورتحال پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اس کا فوری نوٹس لے اور انسانی زندگیوں کیلئے خطرہ بننے والے اس غیر قانونی دھندے کو رکوانے کیلئے قانون کی لاٹھی کو حرکت میں لایاجائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تعلیمی نظام میں مزید بہتری لانے کا حکم

زکریا یونیورسٹی میں بین الشعبہ جات مقابلہ حسنِ قرأت

شر گینگ کے مزید 8 ڈاکوئوں نے ہتھیار ڈال دئیے

مصنوعی قلت یا خود ساختہ مہنگائی برداشت نہیں : خالد جاوید

زکریا یونیورسٹی میں قاضی عبدالرحمٰن عابد کی برسی پرتعزیتی اجتماع

پولیس پر فائرنگ و ناجائز اسلحہ کیس میں ملزم کی ضمانت منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس