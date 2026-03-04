مزید 10گرانفروش ریڑھی بان و دوکاندار حوالات بند
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مزید 10گرانفروش ریڑھی بان و دوکاندار حوالات جا پہنچے ،بتایا جاتا ہے کہ۔۔۔
پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ظفر اقبال ،محمد بابر اسلم اور اطیب الرحمان نے سرگودھا شہر،47اڈا،قینچی موڑ، کوٹمومن اور ساہی وال ساہی وال سمیت مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر گوشت، سبزیاں و دیگر اشیائے خوردونوش مہنگے داموں فروخت کرنے پر ابوبکر ، عارف، رمضان ،نذیر احمد ، ساجد ،فرمان علی ،طارق،محمد فاروق ،ندیم،محمد طاہر کو پولیس کے حوالے کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر وا دیئے۔