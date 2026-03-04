صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیمرے نصب ناہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کے بغیر سڑکوں پر دندنانے لگے

  • سرگودھا
کیمرے نصب ناہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کے بغیر سڑکوں پر دندنانے لگے

کندیاں(نمائندہ دنیا) کندیاں چشمہ اور اس کے مضافات میں مرکزی شاہراہ کو سی سی ٹی وی کیمرے نصب ناہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کے بغیر سڑکوں پر دندنانے لگے حادثات اور شرحِ اموات میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔

عوامی شکایات کے باوجود ٹریفک پولیس اہلکاروں کی جانب سے ہیلمٹ کے استعمال کے حوالے سے کوئی مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی جس کے باعث شہری بے خوفی کے ساتھ بغیر ہیلمٹ سفر کر رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ روزانہ درجنوں موٹر سائیکل سوار بغیر ہیلمٹ شہر کی سڑکوں پر دندناتے نظر آتے ہیں شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کندیاں چشمہ جرنیلی روڈ اور مرکزی شاہراہ کندیاں، ڈی آء خان روڈ پر کیمرے نصب کئے جائیں ۔اور پولیس کے اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے تاکہ ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنا کر قیمتی انسانی جانوں کا تحفظ کیا جا سکے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ: 25 سال سے سکول بند عمارت کھنڈر

واسا کی چشم پوشی ‘کھلے مین ہولز سے حادثات میں اضافہ

سول ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولیات کا فقدان

سیلز ٹیکس کی عدم ادائیگی پر سِوک سنٹر مکمل طور پر سیل

ایکسپو کی تیاریوں کیلئے اسسٹنٹ کمشنر گجرات کا دورہ ظہور الٰہی سٹیڈیم

وزیراعلیٰ کے ویژن کے تحت وزیرآباد کی بیوٹی فکیشن کا آغاز

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی