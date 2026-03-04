صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمیشن ایجنٹوں نے ذمہ داروں کے منہ بند کرکے منافع خوری کے ریکارڈ توڑ دیئے

  • سرگودھا
کمیشن ایجنٹوں نے ذمہ داروں کے منہ بند کرکے منافع خوری کے ریکارڈ توڑ دیئے

انتظامیہ نے کمیشن ایجنٹوں کے خلاف کاروائی کی بجائے کھلی چھوٹ دی،پھلوں کی مصنوعی قلت پیدا کر کے 300فیصد تک ریٹ بڑھا دیئے گئے ، لوگ بائیکاٹ کے لئے تیار

سرگودھا(نعیم فیصل سے ) کمیشن ایجنٹوں نے ذمہ داروں کے منہ بند کر کے پھل وغیرہ من مانی قیمتوں پر فروخت کرنے کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ ڈالے جبکہ صورتحال کے مطابق صارفین نے سوشل میڈیا پر پھلوں کے استعمال کے بائیکاٹ کیلئے پر تولنے لگے ، ذرائع سے انکشاف ہوا ہے کہ امسال انڈسٹریز ڈیپاورٹمنٹ کی واضح نشاندہی اور احکامات کے باوجود انتظامیہ نے رمضان المبارک سے قبل کمیشن ایجنٹوں کے خلاف کاروائی کی بجائے کھلی چھوٹ دی جس پر پھلوں کی مصنوعی قلت پیدا کر کے 200سے 300فیصد تک ریٹ بڑھا دیئے گئے اور جواز تراشا گیا کہ زیادہ تر پھل یہاں پیدا نہیں ہوتے اور باہر سے منگوائے جاتے ہیں اس لئے مہنگے فروخت کرنا پڑ رہے ہیں،یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مارکیٹ کمیٹی و دیگر انتظامی افسران اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو کمیشن ایجنٹوں کی طرف سے مبینہ طور پر نوازا جاتا ہے۔

تاکہ انہیں کھل کر کام کرنے دیا جائے ، یہی وجہ ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے تاحال ذخیرہ اندوزوں اور بڑے مگر مچھوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا جس کی وجہ سے پھلوں کے ریٹ بھی ایک سطح پر برقرار اور عام صارف کی پہنچ سے مکمل طور پر دور ہیں،اور کمیشن ایجنٹوں کے سٹور ز پھلوں سے بھرے پڑے ہیں۔ تمام صارفین سے اپیل کی جا رہی ہے کہ افطاری کیلئے پھلوں کی خریداری بالکل بند یا بہت محدود کردی جائے تو پھلوں کی قیمتیں عام شہریوں کی پہنچ میں آسکتی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

آلودگی کا باعث 187 صنعتوں کی فوری منتقلی کی سفارش

سحر اور افطار کے وقت گیس بندش ، پریشر کمی کا مسئلہ برقرار ، کھانا بنانے میں مشکلات

انڈر ٹریننگ افسر سینئر ز کی زیرنگرانی عملی تربیت لیں:ڈی سی

بلوچ ثقافت ہماری شناخت، روایات،عظیم تاریخی ورثہ :کمشنر

ڈی سی کارمضان بازار ، بیوٹیفکیشن ، ترقیاتی منصوبوں کاجائزہ

ڈی سی ، ڈی پی او چنیوٹ کاسکول میں فرضی مشقوں کامعائنہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی