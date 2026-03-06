صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عید خریداری کی گہما گہمی ، مہنگائی کی وجہ سے لو گ پر یشان

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلع بھر میں عید خریداری کی گہما گہمی تو شروع ہو گئی ہے مگر مہنگائی کے باوجود لوگوں کی اکثریت کی قوت خرید جواب دے چکی ہے ’ اس بناء پر دور دراز دیہاتوں سے آنے والے لوگ بالخصوص خواتین اور بچے بازاروں میں قیمتیں سن کر حسرت بھری آہ بھر کر واپس جانے پر مجبور ہیں’ جوتے ’ کپڑے ’ کاسمیٹکس’ آرٹیفشل جیولری’ چوڑیوں اور اسی نوعیت کی دیگر اشیاء کی قیمتوں میں عید کی آمد کے باعث کئی گنا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ’ دوسری طرف دوکانداروں نے امسال کاروبار نہ ہونے کا گلہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ رش تو بڑھنے لگا ہے مگر خریدار نہیں ،اس ما ہ تو اخراجات پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے ۔

 

