صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروش گرفتار ایک کلو 700گرام چرس برآمد

  • سرگودھا
منشیات فروش گرفتار ایک کلو 700گرام چرس برآمد

بھیرہ(نامہ نگار)تھانہ بھیرہ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودھا ملک صہیب اشرف کی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ بھیرہ راجہ ریحان حفیظ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش شہزاد کو گرفتار کر لیا ہے

 پولیس نے ملزم کے قبضے سے ایک کلو 700 گرام چرس برآمد کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ ملزم کے خلاف مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کو قانون کے کٹہرے میں لا کر قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی ڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف نے ایس ایچ او بھیرہ اور ان کی ٹیم کو کامیاب کارروائی پر شاباش دیتے ہوئے کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی تاکہ معاشرے کو اس ناسور سے پاک کیا جا سکے اور نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھا جا سکے ۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پٹرولیم قیمتیں بڑھنے سے سبزیاں ، پھل بھی مہنگے

صوبائی وزیر سلمان رفیق کی ساجد علی نقوی سے ملاقات

مناواں ہسپتال : مریض کے بیڈ سے زائدالمیعاد انجکشن برآمد

گرانفروشوں کے خلاف منڈیوں میں سخت کارروائی شروع

یوم ِشہادت حضرت علی ؓ کے سکیورٹی انتظامات بارے اجلاس

جنرل ہسپتال : دو ماہ میں 3 لاکھ سے زائد مریضوں کا علاج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی