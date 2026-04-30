  • سرگودھا
22دیہا ت مثا لی گا ؤ ں میں تبدیل کر نے کا فیصلہ لا ئق تحسین 3ارب کے قر یب لا گت سے د یہاتوں میں تمام سہو لیا ت کی فراہم ہوں گی ، ن لیگ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لیگی رہنماء عثمان شانی نے کہا ہے کہ پنجا ب حکو مت کی جا نب سے سوہنا پنجا ب پر و گر ا م کے تحت ضلع سرگودہا میں 22دیہا ت مثا لی گا ؤ ں میں تبدیل کر نے کا فیصلہ لا ئق تحسین ہے 3ارب کے قر یب لا گت سے ا ن د یہاتوں میں دور جد ید کی تمام سہو لیا ت کی فراہمی کو یقینی بنا یا جا ئے گا بلاشبہ پنجا ب حکو مت ہر ممکن طریقہ سے عوا م کو ریلیف کی فراہمی اور بہتر سے بہتر سہو لیا ت فراہم کر نے کیلئے عملی اقدا ما ت کر ر ہی ہے جس سے حکو متی مو را ل ہر روزبلند ہو ر ہا ہے۔

 

مزید پڑہیئے

محمد اظہارالحق
مکھڈی حلوہ اور صدر ٹرمپ کی صاف گوئی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کل بھی کچھ نہیں بدلے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
عالمِ نو ہو رہا ہے پیدا؟
خورشید ندیم
سعود عثمانی
تیل کی مار بھی ذرا دیکھو
سعود عثمانی
کنور دلشاد
جنوبی ایشیا سے مشرقِ وسطیٰ تک
کنور دلشاد
مفتی منیب الرحمٰن
عازمینِ حج کو مشورہ!
مفتی منیب الرحمٰن