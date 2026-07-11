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نو از شر یف انسٹیٹیوٹ آف کا ر ڈ یا لو جی مریم نو از کا کار نامہ :مرزا محمد الیاس

  • سرگودھا
نو از شر یف انسٹیٹیوٹ آف کا ر ڈ یا لو جی مریم نو از کا کار نامہ :مرزا محمد الیاس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لیگی رہنماء مرزا محمد الیاس نے کہا ہے کہ سرگودہا میں نو از شر یف انسٹی ٹیوٹ آف کا ر ڈ یا لو جی کا قیا م وزیر اعلی پنجا ب مریم نو ازشر یف کا ایک تاریخ ساز کا ر نا مہ ہے۔

انہوں نے مختصر مد ت میں نو ازشر یف انسٹیٹیو ٹ آ ف کا ر ڈ یا لو جی کے قیام کو عمل میں لا کر عوا م سے کیا گیا ایک اور وعد ہ پورا کر د یا ڈویثرن بھر کے لو گ ا مرا ض قلب کے حوا لہ سے اس ہسپتا ل سے جد ید سہو لیا ت سے مستفید ہو ں گے بلاشبہ و ز یر اعلی پنجا ب ہر ممکن طریقہ سے عوا م کو ریلیف فراہم کر کے عوا م کی مخلصا نہ خد مت کا ثبوت فراہم کر ر ہی ہیں۔

 

 

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