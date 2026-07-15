صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم کی مبینہ غیر قانونی سمگلنگ کی کوشش،4افراد پر مقدمہ

  • سرگودھا
گندم کی مبینہ غیر قانونی سمگلنگ کی کوشش،4افراد پر مقدمہ

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) محکمہ خوراک نے تھانہ ڈجکوٹ کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے گندم کی مبینہ غیر قانونی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی اور چار افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

محکمہ خوراک کی ٹیم نے ٹول پلازہ کے قریب ناکہ بندی کے دوران چار ملزمان کو حراست میں لیا۔ کارروائی کے دوران ان کے قبضے سے 262 گندم کے تھیلے ، جن کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جاتی ہے ، برآمد کر لیے گئے ۔حکام نے برآمد ہونے والی گندم کو سرکاری تحویل میں لے لیا۔ جبکہ ملزمان کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے مزید قانونی کارروائی اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ارینا واک اینڈ شاپ سنٹر:اربوں کی سرمایہ کاری کے باوجود منصوبہ غیر فعال

پی آئی سی :علاج میں تاخیر کے خاتمے کیلئے جامع حکمت عملی تیار

پی پی ایس سی :مختلف ڈیپارٹمنٹس کی اسامیوں کے نتائج کااعلان

میو ہسپتال :باؤلے کتے کے کاٹے کا مریض داخل،علاج شروع

شہر کے متعدد تھانوں کے ایس ایچ اوز کے تقرروتبادلے

اساتذہ کا پنجاب اسمبلی کے سامنے مطالبات کیلئے مظاہرہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر